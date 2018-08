Menzis onder vuur met 'zorgrevolutie'

Verpleeghuis Nazareth in Best Zo gaan patiënten om met het personeels­te­kort in de zorg: 'Ze zouden drie handen en drie voeten moeten hebben'

14 augustus BEST - Handen tekort in de zorg, het is dagelijks in het nieuws. Maar wat betekent dat voor het dagelijks werk? Op bezoek bij verpleeghuis Nazareth in Best.