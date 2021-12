Met dit nieuwste type scanner wordt kanker eerder opgespoord: ‘Kleine afwijkingen zijn te zien’

De net geplaatste miljoeneninvestering staat op een nieuw gebouwde afdeling op de begane grond van HMC Antoniushove in Leidschendam. Het ziekenhuis is verbouwd voor de nieuwe zogenoemde PET-CT-scan omdat door het gebruik van radioactieve stoffen tijdens het onderzoek van de patiënt aan zeer specifieke veiligheidseisen moet worden voldaan. ,,Zoals dikke lagen lood in de muren tegen de straling”, zegt Sander Jacobi, hoofd afdeling Nucleaire Geneeskunde. Met de aanschaf van de machine hoeven patiënten uit Den Haag en omgeving voor hun onderzoek niet meer naar het Groene Hart ziekenhuis in Gouda, waar HMC mee samenwerkt.