‘Met een groep is het leuker, ga je harder, en kom je verder’

We missen de groep. De kroeg, het festival, het kolkende stadion. Studenten hebben het zwaar, supporters zijn radeloos. Het is eenzaam zonder groep. Ook de hardloper moet het al twee lockdowns doen zonder gezelschap. Zonder zweet van andere renners, zonder gehijg, zonder diepgaande gesprekken over koffiebonen op kilometer vijftien. Hardlopen is bij uitstek een sport die je zonder anderen kunt beoefenen; anders dan bij tennis of frisbee heb je geen medespeler nodig. Maar met een groep is het leuker, gaat het harder en kom je verder.