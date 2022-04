Met mijn dokterstas als beschermend schild voor me, loop ik naar haar toe

NVVE trekt aan de bel over toename palliatie­ve sedatie: ‘Moet geen sluiproute zijn voor euthanasie’

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) maakt zich zorgen over de toename van het aantal palliatieve sedaties in Nederland. In zeven jaar tijd is dat aantal gestegen van 18 naar ruim 22 procent van alle sterfgevallen. Dat betekent dat inmiddels een op de vijf Nederlanders overlijdt nadat de dokter palliatieve sedatie heeft toegepast.

28 maart