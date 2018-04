Microscoop van Google spoort kanker op via kunstmatige intelligentie

De beelden die een onderzoeker door de microscoop ziet, worden via een camera in realtime in de computer geladen. Algoritmes van Google proberen vervolgens kankercellen te detecteren via neurale netwerken die zijn getraind om kankercellen te ontdekken in monsters van menselijk weefsel.



Als kwaadaardige cellen zijn gevonden, krijgt de onderzoeker de locatie te zien in de zoeker van de microscoop. Dat gebeurt volgens Google met een vertraging van 100 milliseconden met behulp van tekst, pijlen, contouren, heatmaps of animaties.