Minder donororganen ondanks nieuwe wet: ‘Als er geen nier komt, hoeft het voor mij niet meer’

Ook mannen kunnen borstkan­ker krijgen: ‘De diagnose kwam aan als een mokerslag’

Een knobbeltje, een ingetrokken tepel of deukjes in de huid van de borst. Ook mannen kunnen borstkanker krijgen, toch ontdekken zij dit vaak te laat. Daarom wordt op 7 oktober stilgestaan bij het feit dat borstkanker niet alleen maar een vrouwenziekte is.

7 oktober