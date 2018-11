Minister Bruins: Patiënten moeten weten dat er iets te kiezen valt

Bruno Bruins was vorig jaar net een paar weken minister toen de Ziekenhuis Top 100 op de mat viel. ‘Je merkt dat aandacht voor de behaalde resultaten iedereen in het ziekenhuis goed doet.’

Waarin zit voor u het belang van de Ziekenhuis Top 100?

,,De openbaarheid van medische resul­taten! Dat is een van de redenen waarom ziekenhuizen zich blijven verbeteren. Als een arts ziet dat het percentage heroperaties in een ander ­ziekenhuis bij dezelfde ingreep veel lager is, gaat hij eens bij zijn collega langs om te kijken hoe dat komt. Hij krijgt tips mee en kan zo ook zijn succesfactor verhogen. Trans­parantie en openheid over de uitkomsten van behandelingen vind ik belangrijk. ­Patiënten moeten weten dat er iets te kiezen valt en dat die ­informatie makkelijk beschikbaar is.’’

De Top 100 heeft nu twee winnaars, dat komt onder meer doordat ziekenhuizen zich steeds verder specialiseren. Het zijn soms bijna fabriekjes...

,,Fabriekjes zou ik ze niet willen noemen. Het gaat nog steeds om goede zorg voor patiënten. Maar bij bepaalde ingrepen staat vast: hoe vaker die worden uitgevoerd, hoe beter de uitkomsten. Specialisatie in ziekenhuizen helpt onze zorg beter te ­maken.’’

Quote Zorgverze­ke­raars hebben een zorgplicht. En als het nodig is, grijp ik in Bruno Bruins

Verwacht u dat ziekenhuizen zich in de toekomst nog verder zullen specialiseren?

,,Voor sommige aandoeningen en ­behandelingen wel, voor andere weer helemaal niet. Het gaat erom dat de juiste zorg op de juiste plek wordt ­gegeven. Sommige ingrepen – zoals heel complexe operaties of de behandeling van een zeldzame ziekte – kunnen misschien het best maar op enkele plaatsen in ons land worden uitgevoerd. Voor eenvoudige ingrepen en controles kan het juist beter zijn deze laagdrempelig op veel plaatsen te hebben. Dit betekent dat ­simpele ingrepen verdwijnen uit het ziekenhuis, omdat ze veel beter passen bij de huisarts.’’

Kunt u daar voorbeelden van geven?

,,Het zorglandschap wordt steeds meer één geheel: met zelfzorg, huisarts, zelfstandige klinieken, streekziekenhuizen, topklinische ziekenhuizen en bijvoorbeeld zorg op ­afstand. De scheiding tussen die ­instanties zal verder vervagen. Denk aan patiënten met de longziekte COPD die niet naar het ziekenhuis hoeven voor controle, maar op afstand digitaal onder controle staan van een specialist. Er gaat een belletje rinkelen als er iets aan de hand is.’’

Door een tekort aan zorgpersoneel verdwijnen nu geregeld bedden of gaan zelfs ziekenhuisafdelingen dicht. Is de acute zorg voor mensen in gevaar?

,,Het klopt dat het erg druk is in de ziekenhuizen en daar wordt ook hard aan gewerkt, maar van gevaar is geen sprake. Voor de beschikbaarheid van de acute zorg, zoals de spoedeisende hulp en acute verloskunde, gelden bovendien strikte landelijke regels. Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht. En als het nodig is, grijp ik in.’’

Stel: je moet een operatie aan je knie ondergaan, zegt deze lijst dan iets over de keus die je moet maken?

,,Mensen moeten wel bedenken dat afdelingen binnen ziekenhuizen soms nog sterker verschillen dan ­ziekenhuizen onderling. Wat kan helpen is dat je contact opneemt met je zorgverzekeraar als je een ingreep moet ondergaan. Verzekeraars ­beschikken over heel veel data en kunnen mensen erbij helpen voor een operatie de juiste keus te ­maken.’’

