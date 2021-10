Miriam over zieke dochter: ‘Woorden als ‘obesitas’ en ‘verstandelijke beperking’ bleven bij mij hangen’

Mijn ziekteZo’n 1 miljoen Nederlanders hebben een zeldzame aandoening. Daardoor is het vaak ingewikkeld om de juiste diagnose te stellen en de goede behandeling te vinden. In deze serie vertellen ervaringsdeskundigen over de impact daarvan. Vandaag Miriam Blondeau (38) over het Prader-Willi syndroom.

Waarom zit ik zo in de knoop? Miriam vraagt het zich geregeld af als moeder van een kind met een chronische aandoening. ,,Ik mis soms wel dat andere ouders er niet meer open over zijn. Dat maakt dat je je best alleen voelt.” Het is een van de redenen om haar verhaal juist te delen.



Haar dochter Emmie (5) heeft het Prader-Willi syndroom. Deze zeldzame, aangeboren aandoening gaat gepaard met ‘een waslijst aan symptomen’, in Emmies geval onder meer spierslapte en een ontwikkelingsachterstand. Al tijdens de zwangerschap vielen er dingen op, zoals een slechte bloedtoevoer naar Emmie en haar vrij kleine buikje.

Wat is het Prader-Willi syndroom? Het Prader-Willi syndroom (PWS) is een zeldzame, neurogenetische aandoening. De oorzaak is het niet tot uiting komen van een stukje genetisch materiaal op het van vader afkomstige chromosoom 15. Kenmerkende symptomen zijn spierzwakte, een onbedwingbare eetlust, gedragsproblemen en een vertraagde groei en ontwikkeling. De hoeveelheid en ernst van de symptomen verschillen enorm per persoon. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 10-12 kinderen geboren met PWS.

Drie weken na haar geboorte werd de diagnose gesteld. De neonatoloog had zelf ook moeten opzoeken wat het precies inhoudt. De woorden ‘obesitas’ en ‘verstandelijke beperking’ bleven hangen, mijlpalen zoals lopen zouden later komen. Miriam is visueel ingesteld, ze zag al een groot kind voor zich in de kinderwagen. Hoe zou dat eruit zien? ,,Het was zwaar om aan anderen te vertellen. Die eerste weken denk je: misschien komt het nog wel goed. Maar dan is het echt zo.”

Kinderwens

In het ziekenhuis kwam er een preverbaal logopedist, toen Emmie vier weken oud was werden er al afspraken gemaakt met een fysiotherapeut. Aan de ene kant weet Miriam niet anders dan dat zorg een groot deel van hun leven als gezin is, ‘daar groei je in mee’.

Aan de andere kant blijven de gevolgen daarvan pittig. Miriam zag het altijd voor zich, en eigenlijk nog steeds: een groter gezin. ,,Ook voor Emmie had ik broertjes en zusjes gewild.” Maar juist voor Emmie probeert ze die wens los te laten, het zou teveel worden.

Carrière on hold

,,De afgelopen jaren hebben alleen in het teken van de zorg voor Emmie gestaan. Door zijn nieuwe baan kan mijn vriend niet meer thuiswerken, waardoor het nog meer op mij neerkomt. Niet of nauwelijks kunnen werken doet wel iets met je als je altijd fulltime hebt gewerkt.”

Het afgelopen halfjaar heeft Miriam helemaal niet gewerkt. ,,Het kwam er ineens allemaal uit.” Misschien moet je daar eerst eens mee aan de slag, zei haar leidinggevende. ,,Als iemand anders dat zegt, ben je eigenlijk al iets te ver gegaan.”

Het is een mechanisme dat ze ook wel bij andere moeders terugziet: eerst iets wegstoppen en gewoon doorgaan. ,,En dan hoeft er maar iets kleins te gebeuren en gaat het niet meer. Pas dan komt er ruimte.”

Meer ruimte

Miriam probeert veel te praten over waar ze doorheen gaat. ,,En EMDR-therapie heeft me heel erg geholpen.” Ze neemt haar rust, maar zit ook niet stil: met een bevriende sieradenontwerpster startte ze het ‘Gratitude’-project om geld op te halen. De opbrengsten van hun sieraden worden gebruikt voor meer onderzoek naar Prader-Willi, bewustwording en ondersteuning.

Gelukkig gaat het nu best goed met Emmie en is de zorg iets minder intensief. Dat geeft ook Miriam meer ruimte, voor bijvoorbeeld weer eens een uitje naar Amsterdam om met een vriendin bij te kletsen. ,,Op een gegeven moment bouw je de heel frequente artsenbezoeken af. En na een paar jaar ging Emmie naar een therapeutische peutergroep, daar ben je als ouder ook niet bij.”

Anders dan anderen

Emmie weet dat ze het Prader-Willi syndroom heeft, dat hebben haar ouders begin dit jaar verteld. ,,Er is een kinderboekje uitgekomen, zodat je dat verhalend en met plaatjes kan doen. Als je iets vertelt, bijvoorbeeld dat ze geen chocola mag en waarom niet, dan onthoudt ze dat. Maar of ze daar echt gevoel bij heeft, weet ik niet.”

Volgens Miriam beseft Emmie wel dat ze anders is. Bijvoorbeeld toen haar neefjes en nichtjes van precies dezelfde leeftijd al renden, en zij er billenschuivend achteraan ging. Soms breekt het Miriams hart, als ze Emmies beteuterde koppie ziet. ,,Maar laatst speelde ze op de trampoline met haar nichtje, bedachten ze een trucje en zei ze gewoon rustig: ‘dat kan ik niet.’”

Miriam vindt veel herkenning bij ouders via de Mytylschool waar Emmie naartoe gaat, die zitten allemaal in hetzelfde schuitje. ,,Alle kinderen daar hebben een syndroom of een beperking. Ik ben blij dat Emmie daar zit, daar doet ze gewoon mee.”