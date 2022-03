Moeten we al zonnebrand smeren? ‘De lentezon geeft uv A-straling af’

Het weerbericht voor de komende dagen ziet er goed uit. Het blijft droog en vooral lekker zonnig. Allemaal naar buiten dus, zonnebril op en genieten maar. Al wordt aangeraden om ook voorzichtig te zijn, want zelfs de eerste zonnestralen zijn schadelijk voor je huid.



,,Of je al dan niet verbrandt door de zon, heeft niets te maken met hoe warm het buiten is”, vertelt beautyredacteur Sophie Vereycken. ,,Wel met de sterkte van de uv-straling die de aarde bereikt. Die straling wordt weergegeven op een schaal van 0 tot en met 10. De uv-straling neemt toe naarmate de zomer nadert, waarbij we in hartje zomer vaak te maken krijgen met uv-waardes rond de 7 à 8. Bij zo’n hoge waarde verbrand je binnen het kwartier als je zonder zonnebescherming de deur uitgaat.”