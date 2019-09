Mogelijk defecte pennen met adrenaline terug naar apotheek

Mensen met een ernstige allergie dragen hem altijd op zak. Het gaat bijvoorbeeld om een noten- of een wespenallergie. Bij een zware allergische reactie dienen zij zichzelf een injectie toe. Volgens de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd is de kans dat de pen niet werkt, heel klein.



De gevolgen voor een patiënt zijn wel heel groot als de pen op een cruciaal moment weigert. De oorzaak van het probleem is nog niet bekend. De twee patiënten die een defecte adrenalinepen hadden, hebben het volgens de inspectie overleefd.



Mensen met een adrenalinepen van het merk Emerade kunnen deze omruilen voor een ander merk adrenalinepen met dezelfde werking bij hun apotheek. Gebruikers worden hierover ook benaderd door hun apotheker.