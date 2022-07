Mogelijke doorbraak voor Sara en lotgenoten: spieren repareren met eigen, gezonde stamcellen

Het is een wereldprimeur: in het Maastricht UMC kreeg vandaag (woensdag) de eerste patiënt gezonde lichaamseigen spierstamcellen toegediend. Als blijkt dat die techniek veilig is én werkt, betekent dat een doorbraak in de strijd tegen zeldzame, erfelijke spierziektes. Maar mogelijk ook voor bijvoorbeeld kankerpatiënten en ouderen die kampen met ernstige spierafbraak.