MS-patiënt Claudia wil met riskante stamceltherapie starten, maar neurologen zijn sceptisch

MS-patiënt Claudia Nooitgedacht (53) uit de Haagse Vruchtenbuurt was, omdat ze weer eens naar het ziekenhuis moest, op zoek naar een pyjama bij de Zeeman aan de Fahrenheitstraat toen de bedrijfsleidster haar vroeg wat ze onder de leden had.



,,Het is een hele aardige Marokkaanse. Echt een bedrijfsleidster. Eentje die alles in de gaten heeft en mij verraste met haar vraag. Toen ik haar vertelde dat ik MS had en dat het steeds slechter ging raadde ze me aan om met ene Yara contact op te nemen. Yara is ook MS-patiënt. Een jonge Haagse met kleine kinderen die in een rolstoel zat totdat ze naar Moskou ging voor stamceltherapie. ‘Yara gaat weer op de fiets met de kinderen naar het strand. Waarom bel je haar niet’, vroeg de bedrijfsleidster me.”