Na een paar biertjes nog een operatie uitvoeren? Het Radboudumc gaat onderzoeken of dat kan

Stel je voor: je bent chirurg en staat op een feestje. Je hebt het gezellig en drinkt wat bier of wijn. Opeens belt een collega. Iemand in de buurt moet met spoed worden geopereerd. Alleen jij kan dat doen. Maar kan dat dan?

Voor nu is de landelijke richtlijn dat artsen absoluut niet onder invloed van alcohol mogen werken, ook in het Radboudumc. Toch komt het volgens het Nijmeegse ziekenhuis voor dat artsen die geen dienst hebben - en in principe dus alcohol mogen drinken - worden opgeroepen voor een spoedoperatie.

Nu is echter nog onduidelijk of een arts gewoon kan worden opgeroepen, of dat deze onder invloed juist meer schade zou aanrichten. Een onderzoeksteam van vijf artsen reist in het weekend van 19, 20 en 21 augustus af naar Lowlands in Biddinghuizen om samen met het publiek wat testen te doen.

Dokter Bibber spelen

Bezoekers moeten eerst een blaastest doen om het precieze promillage alcohol in hun bloed te meten. Daarna mogen ze een spel doen dat op het populaire spel Dokter Bibber lijkt. Spelers moeten ringetjes op spijkers optillen en verleggen naar een andere spijker. Die bewegingen zouden lijken op de bewegingen van een chirurg tijdens een operatie.

Quote Het leert ons meer over de nauwkeurig­heid van bewegen Woordvoerder Radboudumc

Wat heeft het voor zin om zo'n onderzoek te doen bij mensen die helemaal niet weten hoe een operatie in de praktijk werkt? „Het leert ons meer over de nauwkeurigheid van bewegen”, verklaart een woordvoerder van het Radboudumc. „Uiteindelijk zien we een verschil tussen mensen die wel en niet hebben gedronken, en zien we dus welke operaties er beter zouden gaan.”

Tweede onderzoek

Het Radboudumc voert deze zondag ook nog een ander onderzoek op het festival uit. Die gaat over veerkracht: welke factoren bepalen of iemand meer of minder veerkracht in het leven heeft? Perfect om op Lowlands uit te voeren, aldus het ziekenhuis, omdat een festival een aanslag op het lichaam en dus veerkracht kan zijn.

Alle bezoekers van het festival kunnen het hele weekend aan de onderzoeken deelnemen. Volgens de woordvoerder hopen de onderzoekers op duizenden mensen die meedoen.