Na mislukte niertransplantatie gaf John (52) de hoop op, maar toen kwam het verlossende telefoontje

Jeffrey (34) stopt noodgedwon­gen met voetballen: ‘Ik lag op de bank te schuimbek­ken’

Het was vorige maand flink schrikken voor Jeffrey van den Bos (34) en zijn gezin. Op de bank in zijn woning in Hoek van Holland werd de speler van HVC’10 voor de tweede keer in zijn leven door een epileptische aanval getroffen. Het zette hem voor een dilemma: doorgaan met sporten of een punt achter zijn loopbaan zetten. ,,Ik merk dat ik nu meer mentale rust heb.”

23 december