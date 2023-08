Na ongeluk met een wattenstaafje is Cees (76) doof aan één oor: arts legt uit hoe je goed je oren schoonmaakt

column Er is veel over Barbies lichaam te zeggen, maar het opvallend­ste zijn wel haar voeten

Debby Gerritsen schrijft iedere woensdag over wat haar bezighoudt. Deze week: de beladen Barbie-film. In de heerlijke fantasiewereld van Barbie zijn vrouwen vrij, vrolijk, ongeremd en onafhankelijk. Maar iedere vrouw met die kwalificaties zal zich in de echte wereld tien keer harder moeten bewijzen om serieus genomen te worden, weet ik uit ervaring.