Najaarsgolf corona: explosieve stijging besmettingen, weer meer patiënten in ziekenhuis

Het aantal positieve coronatesten is afgelopen etmaal explosief gestegen. Het RIVM registreerde 3746 nieuwe gevallen, het hoogste aantal sinds 29 juli. Vergeleken met vorige week woensdag, (1909 coronagevallen), gaat het bijna om een verdubbeling. Ook het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis blijft stijgen.

Dinsdag kwamen ruim 2900 nieuwe coronagevallen aan het licht. Het weektotaal komt nu uit op 19.644. Dat is 62 procent hoger dan het weektotaal tot en met vorige week woensdag.



Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaf dinsdag al aan dat de verwachte najaarsstijging ingezet lijkt te zijn. Daarbij stijgt het aantal positieve testen in elke leeftijdsgroep. Het RIVM maakte ook bekend dat het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, verder aan het oplopen is.



Stijging door versoepelingen

,,Die verwachte stijging heeft vooral te maken met de versoepelingen van 25 september”, stelde Susan van den Hof, epidemioloog bij het RIVM. Sinds die dag zijn veel coronamaatregelen in Nederland opgeheven. Zo mogen cafés en restaurants weer volledig open en hoeven groepen mensen onderling geen 1,5 meter afstand meer te bewaren. Wel is voor veel horeca en evenementen een coronatoegangsbewijs vereist. Van den Hof: ,,Mensen hebben sinds die datum weer meer contacten. We moeten nu vooral in de gaten houden of dat niet zorgt voor een te hoge belasting in de zorg.” Omdat het virus weer sneller rondgaat, verwacht het RIVM niet dat de cijfers op korte termijn weer zullen gaan dalen.

Tekst gaat verder onder grafiek

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Quote Kantelpunt in epidemiolo­gi­sche situatie OMT

Meer mensen in ziekenhuis

De stijging van het aantal mensen in de ziekenhuizen lijkt vooralsnog niet zo hard te gaan als de stijging van het aantal besmettingen. Wel steeg de bezetting de afgelopen 24 uur weer, zo maakte het Landelijk Coördinatiecentrumum Patiënten Spreiding (LCPS) vanmiddag bekend. Momenteel behandelen intensive cares en verpleegafdelingen 524 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 12 meer dan dinsdag. Het is de vijfde dag op rij dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen toeneemt. De ziekenhuizen stelden eerder al dat de meeste patiënten ongevaccineerd zijn.

Gisteren werd ook al bekend dat het Outbreak Managment Team (OMT) het kabinet adviseert voorlopig geen nieuwe versoepelingen door te voeren. Het OMT stelde dat de huidige ontwikkelingen ‘ongunstiger zijn dan eerder gemodelleerd’ en spreekt van ‘een kantelpunt in de epidemiologische situatie’.

Tekst gaat verder onder grafiek

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Meeste nieuwe besmettingen in Rotterdam

Het RIVM stelt dat het aantal besmettingen oploopt onder alle leeftijdsgroepen en in alle regio's. Het afgelopen etmaal werden de meeste coronagevallen vastgesteld in Rotterdam, in totaal 203. Amsterdam telde 145 nieuwe gevallen en Den Haag 95. Ook in Almere (58) en Zwolle (57) kwamen relatief veel nieuwe coronabesmettingen aan het licht. In de plaatsen Ede, Barneveld en Staphorst kregen eveneens veel mensen een positieve testuitslag. Die plaatsen maken onderdeel uit van de zogenoemde Biblebelt: religieuze gemeenten waar de vaccinatiegraad vaak lager is dan gemiddeld.

De stijgende bezetting in de ziekenhuizen verschilt per afdeling. Op de verpleegafdelingen nam het aantal Covid-patiënten afgelopen etmaal toe met 13. De klinieken behandelen nu 387 coronapatiënten. Er werden afgelopen 24 uur 56 nieuwe mensen met het coronavirus onder de leden opgenomen op een verpleegafdeling.

Kleine daling op ic's

Op de ic’s liggen op dit moment 137 ernstig zieke coronapatiënten, per saldo 1 minder dan dinsdag. De ic’s zagen negen nieuwe Covid-patiënten binnenkomen, maar doordat er meer mensen werden ontslagen of overleden daalde het totaal aantal coronapatiënten op de ic’s toch. Het weekgemiddelde van nieuwe ic-opnames is iets gedaald ten opzichte van een week geleden. Afgelopen zeven dagen werden er gemiddeld 9 nieuwe coronapatiënten per dag op de ic’s opgenomen, vorige week stond dat aantal op 10 patiënten per dag.

Dinsdag was de eerste dag sinds 23 september dat er weer meer dan 500 mensen met Covid-19 in een ziekenhuis lagen. Het LCPS sprak toen al de verwachting uit dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen deze week verder zal stijgen.

Sterfgevallen

Het aantal vastgestelde sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 12. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Dinsdag werden 6 overlijdens geregistreerd.

Kijk onze video's over het coronavirus in onderstaande playlist: