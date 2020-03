Nederlander Frido coördineert noodhulp voor coronaslachtoffers wereldwijd

Waar zijn momenteel de grootste brandhaarden?

,,Wij maken ons zorgen over Iran, Zuid-Korea en Italië waar in korte tijd het aantal besmettingen heel hard steeg van tientallen naar honderden. De meeste ziekenhuizen kunnen wel tien patiënten tegelijk aan, maar als er een paar honderd op je stoep staan, ontstaan er problemen. Ook hebben we zorgen over de ‘ontraceerbare gevallen’. Dat zijn patiënten bij wie we de bron van besmetting niet kunnen vinden, zoals we al zagen in Italië en Duitsland. Dat maakt het extra moeilijk om dit virus te bestrijden.”