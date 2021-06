Negen weetjes over onze spieren: ‘Train je diepe buikspieren, die zijn essentieel’

1. Een mens heeft maar 583 spieren

Ook al zijn we beslist niet het kleinste wezen op aarde, toch hebben we in verhouding weinig spieren. Zelfs een kleine slang heeft er al 10.000 tot 15.000, en alleen al de slurf van een olifant bestaat uit 148.000 spiertjes. De mens? Die heeft er 583. Van de Vijver: ,,Voor mij was het een eyeopener dat we als mens eigenlijk weinig fysieke vaardigheden hebben. We kunnen niet het hoogst springen, het hardst rennen of goed zwemmen. Voor onze overleving moeten we het hebben van onze intelligentie en slim gebruik van gereedschap.’’