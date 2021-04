Nico's kans op overleving was 1 procent: ‘Heb ik die toch mooi te pakken’

Journalist Nico de Vries was zondagavond te gast bij Humberto. Aan tafel vertelt hij hoe hij na een slechtnieuwsgesprek te horen krijgt dat hij hoogstens drie maanden te leven heeft. Zijn gezicht raakt half verlamd en zijn benen houden ermee op. Volgens de artsen is het een kwestie van afwachten, tot het verval plotseling stopt. Eerder vertelde hij zijn verhaal op deze site. Wij delen het opnieuw.

Veertig jaar geleden drukken we elkaar voor het eerst de hand. Als leerling-verslaggever bij het Rotterdams Nieuwsblad kijk ik naar hem op. Nico is een van de mannen die de mooie klussen doet. Die zomer van 1979 bijvoorbeeld, tijdens een bittere havenstaking. Journalist De Vries is niet van de schepen, de kranen, de containers. Hij is van de software - de mensen, de arbeiders, de vakbonden, het sociale. Op een van de laatste plekken waar de klassenstrijd nog tot bloedens toe wordt gevoerd, is hij er om verslag te doen.

Jaren later word ik zijn chef bij de economieredactie van het Rotterdams Dagblad. Het is voor ons allebei even wennen, die nieuwe rolverdeling. Er groeit iets moois als Nico op een ongekend gifschandaal stuit bij Tank Cleaning Rotterdam. ,,Die klus wil ik doen’’, zegt hij. ,,Met jou.’’ Twee jaar, talloze krantenpagina’s en een parlementair onderzoek later, worden we samen genomineerd voor de Prijs voor de Dagbladjournalistiek.

November 2018 zit ik naast zijn bed in een van de torens van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Nico is in een stoel gehesen door Anli, zijn vrouw. Zijn benen doen niets meer. De linkerkant van zijn gezicht hangt naar beneden. Een paar dagen eerder kwam het bericht dat Nico niet schoon is na het jaar waarin hij is behandeld tegen maag- en slokdarmkanker. De draak is terug en spuwt nu vuur in zijn hoofd.

Nico is Nico. Ernstig, maar opgewekt. Kan lachen en effent de weg voor het gesprek met zijn ontwapenende nuchterheid. Ja, dit is het dan. Binnenkort is het voorbij. Naar huis kan niet meer, dus gelukkig is er plaats in een hospice in Spijkenisse, alleen moet degene die daar nu ligt nog even doodgaan.

Ik ben zo snel als ik kon hierheen gekomen. En ik wil alles benoemen. Onze samenwerking, de strijd die we hadden, hoe Anli het redt, hoe zijn kinderen zijn opgegroeid tot prachtige mensen. Na alle moed bijeen te hebben geschraapt, vraag ik of hij wil dat ik iets zeg tijdens zijn afscheid. We huilen.

Op dinsdag 19 januari 2019 doet hij de deur voor me open, thuis in Zwartewaal op Voorne-Putten. Nico loopt weer als een kievit. Er is taart. Voor het eerst sinds jaren zit ik weer met een kladblokje op schoot en Nico dicteert: ,,Doodgaan is mooi, maar blijven leven nog mooier.’’

Wat vond je mooi aan doodgaan?

,,Als je geen toekomst meer hebt, kun je volkomen vrij leven. Gevoelens van blijheid en verdriet komen heel direct binnen. Als mijn kleinzoon van 4 vroeg: ‘Opa, weet je wat een archeoloog is?’ dan was ik zó blij dat ik dat nog mocht meemaken. Tegelijk besef je: ik zal hem niet zien opgroeien. Dat is de rauwheid van doodgaan.

In een hospice word je gepamperd. Wil je een witte boterham met hagelslag, dan krijg je een witte boterham met hagelslag. Je bent het middelpunt van de belangstelling. Dat maakt dat je met een glimlach op je gezicht naar het einde kunt. Op het moment dat je doodgaat, valt er weinig meer te huichelen. Er hoeft niets meer, er is alle reden voor eerlijkheid. Mensen vertellen je dingen, omdat ze weten dat je ze meeneemt in je graf. Ik kreeg de kans fouten weg te poetsen die ik heb gemaakt.’’

Wat was je grootste teleurstelling?

,,Afscheid nemen van het leven. Dat is gewoon kut. Ik was te jong om dood te gaan, ik zou mijn vader niet overleven. Die is nu 92. Het afscheid van mijn vrouw, mijn kinderen, de kleinkinderen. Het verdriet dat je ziet bij de mensen die achterblijven, dat is het hardste.’’

Wanneer voelde je je voor het laatst helemaal gezond?

,,Tijdens een reis door Indonesië, in november 2017. Dat was heerlijk, tot we in Jogjakarta aankwamen en ik op mijn verjaardag mijn favoriete pekingeend eruit gooide. Ik voelde meteen dat er iets vreselijk mis was in mijn keel. Veertien dagen later bleek ik een dikke tumor te pakken te hebben. Kanker in mijn maag en mijn slokdarm. De artsen gaven me 50 procent kans.’’

Nico ondergaat intensieve chemokuren en een zware operatie. Hij wordt schoon verklaard, maar loopt nog steeds grote kans dat de kanker ooit terug komt. Een paar weken na die boodschap, krijgt hij rugpijnen.

,,In het ziekenhuis zeiden ze dat het een verrekte rugspier was. Twee dagen later was de pijn zo hevig dat ik niet meer sliep. De week erna zakte ik door mijn benen. Op zondagochtend had ik ineens een scheef smoeltje. Ik wist: hier gaat iets gruwelijk fout. Op maandag kon ik ondersteund nog lopen, dinsdag was één been verlamd, woensdag kon ik helemaal niets meer bewegen.

Op donderdag had ik mijn slechtnieuwsgesprek, maar ik wist al hoe laat het was. Er was 99 procent kans dat die kankercellen op mijn hersenvlies zaten, en die ene procent bestaat eigenlijk niet, zeiden ze, daar moest ik maar niet op hopen. De neuroloog gaf me maximaal drie maanden. Ik had gehoopt op zes.’’

Anli: ,,Hij heeft het heel snel geaccepteerd. Er was geen boosheid.’’

Nico: ,,Ik heb vanaf dag één geweten wat ik zou doen als er rottigheid zou komen. Ik wilde alle energie steken in de glimlach waarmee ik mijn kist in wilde gaan.’’

Binnen een paar dagen zit Nico in een hospice. ,,Ik vond het verschrikkelijk om invalide te zijn. Ik moest van bed in een rolstoel worden getakeld. Langer dan zes weken moet dit niet duren, dacht ik.’’

Alles wordt geregeld. Een arts en een verpleegkundige van de levenseindekliniek komen twee keer langs om te bespreken welk spuitje erin gaat zodra de pijn er is - want bij pijn trekt Nico zijn grens. ,,Het was heel geruststellend om te weten dat ik maar hoefde te kikken, of het zou er zijn.’’

Alle wensen worden besproken. Nico wil het liefst thuis overlijden, maar hoe doe je dat? ,,Wie zijn erbij, wie niet? Die gesprekken gaan diep.’’

Dan gebeurt er iets geks. Het voorspelde verval stopt. Nico: ,,De mensen van de levenseindekliniek zeiden tegen elkaar: hier klopt iets niet, hij had al veel slechter moeten zijn.’’

Een week later kan hij ineens zijn voet weer bewegen. ,,De vrijwilligers in het hospice dachten: een ander medicijntje, hij heeft even een opleving. Dat zien ze wel vaker. Wonderen bestaan niet. Maar twee dagen later kon ik mijn been optillen. Zo, dacht ik, heb ik toch mooi die 1 procent te pakken! Ik keek in de spiegel en zei tegen mezelf: gozer, dit ga je redden. Ik wist gewoon dat ik aan het herstellen was.’’

Snel blijkt dat de artsen ernaast zaten met hun diagnose. Nico gaat helemaal niet dood; in ieder geval nu nog niet. Er zit geen kanker in zijn hersenen. Hij heeft een tamelijk onbekende variant van een zenuwaandoening, het Guillain-Barrésyndroom; een ongelukkige reactie van zijn immuunsysteem. ,,De ernst van de ziekte varieert van lichte verschijnselen tot een tijdelijke volledige verlamming waarbij ook ademhalingsspieren en aangezichtsspieren verlamd kunnen raken. De meeste patiënten herstellen weer.”

Nico neemt nog een hap van zijn taartje, kijkt naar Anli en daarna naar de tuin van zijn monumentale woning, waar hij alweer van de vroege lente heeft mogen genieten. ,,Medicijnen zijn niet nodig, de eiwitten in je lichaam zorgen zelf voor het herstel. Ik heb fysiotherapie om weer goed te leren lopen. Elke dag voel ik me beter, sterker.’’

Ik vond het verbijsterend om te horen dat je terugging naar het hospice nadat je had gehoord dat je niet doodging.

,,Ik heb in het hospice een prachtige tijd gehad. De warmte die je daar ontvangt, de vrijwilligers die klaarstaan voor mensen die doodgaan, dat is geweldig. Voor mij was het geen huis des doods, het was mijn veilige haven.’’

Anli: ,,Voor mij was het ook zó onwerkelijk. Al die weken dat hij weg was, realiseerde ik me dat het bed voor altijd leeg zou blijven. En toen ineens was er die ochtend dat ik dacht: hij komt weer thuis!’’

Nico: ,,Bij mij kwam het schuldgevoel. Ik heb verdriet veroorzaakt. Mijn zoon en zijn vriendin hadden hun geregistreerd partnerschap gepland voor januari, maar dat hebben ze naar voren gehaald omdat papa er anders niet bij kon zijn.

Dat de dood heel dichtbij is geweest, daar denk ik over na. Ik praat er veel over, dat helpt. Gevoelens delen, vooral over de momenten van verdriet. Ik denk ook veel na over de gesprekken die ik heb gehad. Ik heb dingen uitgesproken en mensen hebben mij heel openhartig dingen gezegd.’’

En nu?

,,Nu is het elke dag zondag. Ik kan dingen doen die ik leuk vind, we laten ons verrassen. Er zijn veel dingen die me ineens kunnen ontroeren. Mijn emoties zijn anders. Het is een boeiende periode. Hard feelings naar de artsen heb ik niet. Hun diagnose was logisch. Hadden ze verder moeten zoeken? Waarnaar dan? Zelfs op het slechtnieuwsgesprek heb ik geen aanmerkingen. De arts was er, verpleegkundigen, Anli, de kinderen met aanhang, een neuroloog in opleiding. Het was heel zorgvuldig, heel integer. Ik ben niet boos en ga niet lopen somberen. Ik geniet van het leven.’’

Welke wijsheid wil je delen na je wonderbaarlijke wederopstanding?

,,Je kunt doodgaan ook een beetje leuk houden voor jezelf. Met een glimlach sterven, dat hoop ik de volgende keer ook te mogen doen. Ik ben niet bang om voor de tweede keer dood te gaan.’’

