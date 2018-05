Niet smeren maakt meer kapot dan je lief is

Wie een donkerder huidtype heeft ontkomt er ook niet aan. ,,Zij kunnen factor 20 gebruiken, maar voor iedereen geldt eigenlijk: altijd insmeren als je in de zon zit, elke twee uur opnieuw en vooral niet te zuinig met je crème. We zijn geneigd maar een dun laagje aan te brengen, maar een flink laagje is echt noodzakelijk." ,,Mensen realiseren zich niet dat de huid ook een orgaan is die goed beschermd moet worden", constateert Terra. ,,Er is in Nederland te weinig insmeerbewustzijn, met als gevolg huidverbranding, vroege veroudering en huidkanker."

Huidgeheugen

De dermatoloog wijst op het zogenaamde geheugen van de huid. ,,Als je op jongere leeftijd vaak verbrandt, veroudert je huid later sneller en is het risico op huidkanker groter. De huidcellen hebben een geheugen, waardoor ze de keren dat de huid verbrand is geweest, onthouden."



Toch moeten we vooral niet vergeten dat de zon ook goed voor ons is, zegt Terra. ,,Door blootstelling aan uv-straling in zonlicht maken we vitamine D aan. Dat hebben we nodig voor de groei en het behoud van stevige botten en tanden." Daarnaast speelt vitamine D een rol bij het tegengaan van andere vormen van kanker, zoals botkanker en darmkanker.