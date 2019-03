Nieuwe film zoomt in op behandelaars burn-out in plaats van patiënten

Wie een film maakt over de therapiecultuur, is vast geïnteresseerd in de klanten en hun klachten en emoties. Toch kiest Menna Laura Meijer voor de behandelaars. Waarom?

,,Enkele jaren geleden las ik over het stijgend aantal jonge mensen met een burn-out. De druk die zij voelen om goed en zinvol te leven, is groot. Ze raken steeds vaker oververmoeid, hebben stressgerelateerde klachten of een burn-out. Ik zat met een jonge producer in een coffeeshop, toen ze vertelde dat zij en haar vriendinnen er allemaal last van hadden.



Ik stelde me al die behandelende artsen, coaches en psychiaters van die jonge vrouwen voor, de wachtkamers en de ruimtes waarin ze de gesprekken voeren. Jouw of mijn burn-out is de baan van iemand anders. In een klassieke documentaire kijken we altijd naar de mensen, hun gevoelens en hun overwegingen. Ik wilde dat juist niet.’’