‘Nou, ik heb wat moeten doen tijdens de ontgroening’, vertelt de eerstejaars student

Hemd van het lijf Ellemieke Vermolen: ‘Mijn baarmoeder en eierstok­ken zijn weggehaald, vanwege eierstok­kan­ker’

Bij minder dan acht uur slaap is ze uit haar doen en na haar buikoperatie zit Ellemieke Vermolen al in de menopauze. ‘Mijn baarmoeder is weg, het veilige thuis van mijn kinderen.’ In de Mezza-rubriek Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid.