Offensief tegen vaccinatie-angst: 16-jarigen krijgen oproep om gratis inenting te halen

19 november EINDHOVEN - In de huiskamer van het echtpaar Falck-De Laat in Eindhoven staat een tillift naast een verstelbaar bed. In de gang staat een rolstoel. Albert Falck (77) zou niet weten hoe zijn echtgenote Bep de Laat (76) thuis kan wonen zonder de hulp van fysiotherapeuten, ergotherapeuten en huishoudelijke hulp. De Eindhovenaar is mantelzorger voor de 76-jarige Bep, die lijdt aan de ziekte van Parkinson en beginnende dementie. Ook herstelt zij van een recente knie-operatie.