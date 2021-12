OM: zorgmedewerkster onthield zo’n 150 cliënten medicijnen, zes werden mogelijk ernstig ziek

UpdateEen 32-jarige voormalige zorgmedewerkster uit Maassluis wordt verdacht van het niet toedienen van medicijnen, terwijl dat wel had gemoeten. Zij zou jarenlang ruim 140 cliënten van een zorgorganisatie in Delft en acht patiënten in Den Haag medicatie hebben onthouden . Dat meldt het Openbaar Ministerie. Zes cliënten hebben daardoor ‘aanzienlijk risico op ernstige gezondheidsschade’ gelopen.

De medicijnen werden volgens het OM eind 2019 aangetroffen in een opslagruimte van een bekende van verdachte. Verdachte had haar gevraagd om vanwege een verhuizing tassen op te slaan. Toen die ontdekte wat er in de tassen zat, stapte zij naar zorgorganisatie Pieter van Foreest in Delft, waar de verdachte jarenlang had gewerkt. Die deed direct aangifte. In het strafrechtelijk onderzoek dat volgde, werd een huiszoeking verricht bij verdachte. Ook hierbij werd medicatie aangetroffen van locatie Bieslandhof van de zorgorganisatie en woonzorgcentrum Dekkersduin in Den Haag.

Het gaat volgens justitie om anti-depressiva, ontstekingsremmers, anti-psychotica, anti-epileptica, diabetes medicatie, hart-medicatie, bloeddrukverlagers, bloedverdunners en pijnstillers.

De verdachte is aangehouden en verhoord. Zij gaf toe de medicijnen te hebben achtergehouden, tussen maart 2011 en maart 2018 bij de zorgorganisatie in Delft en tussen april 2018 en juli 2019 bij de Haagse organisatie Florence, waar Dekkersduin onder valt. Haar motief is op dit moment niet duidelijk. De voorlopige verdenking luidt onder meer opzettelijke benadeling van de gezondheid. Na verhoor is de verdachte weer op vrije voeten gesteld. Zij heeft sindsdien niet meer in de zorg gewerkt.

Het lijkt erop dat de vrouw niet in de medicatie handelde, aldus de woordvoerder van justitie. ,,De verdachte is mogelijk een kwetsbaar persoon.”

Gezondheidsschade

Het OM voert nu strafrechtelijk onderzoek uit in samenwerking met rechercheurs van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Er is geprobeerd te achterhalen of het niet toedienen van de medicijnen gezondheidsschade of lijden heeft veroorzaakt. Per cliënt is bekeken welke medicijnen zijn achtergehouden, hoe vaak dat is gebeurd en wat het effect van die onthouding kan zijn geweest. Daarbij waren ook het Landelijk Expertise Centrum Medische Zaken van het OM en het Nederlands Forensisch Instituut betrokken.

Op basis van dat onderzoek wordt nu verder gekeken naar de medische dossiers van zes cliënten van de zorg-instelling in Delft. Het gaat volgens het OM om cliënten die een aanzienlijk risico hebben gelopen op ernstige gezondheidsschade of lijden. Hierover wordt met betrokkenen gesproken. Vijf van deze zes cliënten zijn inmiddels overleden. ,,Het gaat om oude mensen die vanwege hun broze gezondheid opgenomen zijn geweest in de instelling.‘’

Onvoldoende aanwijzingen

De medische dossiers van de andere getroffenen vraagt het OM niet op. Die hebben weliswaar hun medicijnen niet gekregen, maar er zijn onvoldoende aanwijzingen dat het heeft geleid tot ernstige gezondheidsschade of lijden. Dat is met name gebaseerd op het type medicatie, de dosering en hoe vaak de medicatie onthouden is. Het OM spant zich in alle getroffenen of hun nabestaanden te informeren. Veel betrokkenen zijn inmiddels geïnformeerd.

Van het woonzorgcentrum Dekkersduin in Den Haag worden nu geen medische dossiers gevorderd, aldus Justitie. Naast het strafrechtelijk onderzoek door het OM hebben de instellingen ook zelf laten onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dit onderzoek is uitgevoerd onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Het OM verwacht vóór de zomer van 2022 een beslissing over verdere vervolging te kunnen nemen.

