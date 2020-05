Onderzoek: jongere wil geen seks met roker

Rookvrije generatie

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) is tevreden. ,,Dit onderzoek biedt niet alleen goede raad voor jongens en meisjes die graag verkering willen, maar het bevestigt vooral dat de rookvrije generatie heel snel dichterbij komt. Wat mij betreft kan dat natuurlijk niet snel genoeg gaan.”



De komende maanden worden meerdere anti-rookmaatregelen doorgevoerd. Zo worden schoolterreinen tot en met universiteitsterreinen per 1 augustus rookvrij en krijgen sigaretten per 1 oktober een neutrale verpakking.



,,Fantastisch om te zien dat dat jongeren rookvrij omarmen en dat niet-roken de norm is”, zegt Michael Rutgers, voorzitter van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. ,,Nu raken wekelijks nog honderden kinderen verslaafd aan roken en de resultaten van dit onderzoek wijzen erop dat dit aantal omlaag kan door het duurder maken van tabak.”



Jongeren denken namelijk massaal dat het duurder maken van sigaretten ervoor zorgt dat ze stoppen met hun slechte gewoonte. Zes op de tien jongeren haken af bij een prijs van 10 euro, wat een pakje al in 2023 moet kosten. Nu kosten si