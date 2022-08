Onderzoek naar effect slaaptekort: ‘Te weinig nachtrust resulteert in nogal asociale individuen’

Kans op overleven kanker stuk groter: experts verwachten dat stijging doorzet

De kans om kanker te overleven is ‘aanzienlijk’ gestegen. Door betere behandelingen en snellere diagnoses lukte het om de eerste vijf jaar na de diagnose 66 procent van de patiënten in leven te houden. Experts verwachten is dat die stijging doorzet.

