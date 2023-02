Onderzoek: relatie tussen alcohol en kanker bij niet veel mensen bekend

Volgens het kennisinstituut valt er nog veel winst te behalen in vergroting van de kennis op dit gebied. ,,Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het verplicht vermelden van gezondheidswaarschuwingen over alcohol en kanker (‘Alcohol vergroot het risico op darmkanker’) op etiketten van alcoholhoudende dranken, aangezien dit het bewustzijn en de intentie om minder alcohol te drinken kan vergroten, ook bij overmatige en zware drinkers”, aldus Trimbos.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 52 procent van de ondervraagden weet dat alcoholgebruik de kans op een miskraam, huilbaby en leer- en gedragsproblemen bij het kind kan verhogen. ,,Meer voorlichting over de risico’s van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap is nodig, met name bij volwassenen met een kinderwens of die in verwachting zijn.” Volgens het instituut kunnen zorgprofessionals een belangrijke rol spelen ,,in het signaleren en bespreekbaar maken van alcoholgebruik rondom de zwangerschap, waarbij zij de nulnorm van de Gezondheidsraad als hulpmiddel kunnen gebruiken”.