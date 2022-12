Ongezond is goedkoper en dat is ‘zorgwekkend’: één op de drie eet door inflatie minder gezond

Leuke dingen sneuvelen eerst

,,Wij herkennen het beeld dat mensen aan het worstelen zijn en dan sneuvelen de leuke dingen het eerst’’, zegt directeur Arjan Vliegenthart van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). ,,Het is zorgwekkend dat ongezond leven op korte termijn goedkoper is dan gezond leven, terwijl op lange termijn het beslag op de samenleving groot is. Dus het is een maatschappelijk probleem.’’