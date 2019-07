Ook in de schaduw verbranden kinderen: dermatoloog geeft beschermtips

Zomerdruk­te treft zorg: ‘Het grote probleem is personeels­ge­brek’

19 juli EINDHOVEN/HELMOND - De ziekenhuizen in de regio hebben in deze zomer opnieuw grote moeite om thuiszorg te regelen voor patiënten die zijn uitbehandeld of voor hen een plaats te vinden in een verpleeghuis of revalidatiecentrum. Gevolg is dat patiënten langer een ziekenhuisbed bezet houden dan nodig is.