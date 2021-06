Ouders van Dion (6) zijn nooit meer dan tien minuten bij hem vandaan: diabetes ligt áltijd op de loer

Jan (54) kan na operatie in Catharina Ziekenhuis dezelfde dag nog naar huis dankzij slim apparaatje van Philips

24 mei Maandagmorgen 09.00 uur: Jan Kers (54) ligt op de operatietafel in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Hij moet een maagverkleiningsoperatie ondergaan, een gastric sleeve. Diezelfde avond is hij alweer thuis in Lith. Hier mag hij in alle rust verder herstellen. Dat kan dankzij de Healthdot, een klein, slim apparaatje dat zijn fysieke conditie meet en elke vijf minuten doorgeeft aan het ziekenhuis.