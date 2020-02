Over je problemen praten lucht op, maar het helpt je niet verder

In Waalre waarschu­wen sensoren mantelzor­ger bij onraad

20 februari WAALRE - Staat midden in de nacht de deur van de flat van opa open? Of dwaalt hij op een vreemd tijdstip door zijn appartement? In Waalre krijgen vijftig hulpbehoevende inwoners sensoren in huis die in zo’n geval de mantelzorger of directe omgeving waarschuwen dat er mogelijk iets mis is.