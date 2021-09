Patrick klopte na een turbulente tijd aan voor hulp bij sociaal wijkteam: ‘Ineens zat ik aan de andere kant’

Niet gevacci­neerd? Dan is risico op ziekenhuis­op­na­me met deltavari­ant twee keer zo hoog

28 augustus De kans om opgenomen te worden in het ziekenhuis is twee keer zo hoog bij besmetting met de deltavariant, dan bij de oorspronkelijke alfavariant van het coronavirus. Dat concluderen onderzoekers van de University of Cambridge en Public Health England na bestudering van ruim 40.000 besmettingen in Engeland tussen eind maart en eind mei 2021.