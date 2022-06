Pepijn Lanen vindt het na drie drankjes genoeg: ‘Niet meer relaxed om dronken te zijn’

‘Ik kan me wat veroorloven, qua calorieën’

Eten & drinken: ‘Niet te veel vlees, geen complexe koolhydraten, vooral niet te veel eten. Soms doe ik dat juist wel. Na een lange dag of als het buiten koud is. Je moet jezelf soms wat gunnen. Als ik vroeger zin had in een bak met gefrituurde dingen wist ik heus wel dat ik later spijt zou hebben, maar ik at ze toch op. Dat doe ik nu niet meer. Ik ben best in vorm en kan me wel wat veroorloven, qua calorieën. Ik hou erg van double IPA-bier en drink graag wijn. Na twee of drie drankjes is het wel mooi geweest. Ik vind het niet meer relaxed om dronken te zijn. Ik rook niet en gebruik geen drugs – niets ten nadele van hen die er wel van genieten. Maar het kost tijd als je het genomen hebt en daarna nog meer om ervan bij te komen, en die heb ik nu niet.’