Perfectionisme: als alleen feilloos goed genoeg is

Catharina Eindhoven biedt nieuwe hoop bij eierstok­kan­ker

4 maart EINDHOVEN - Het Catharina in Eindhoven is een van de tien ziekenhuizen in Nederland waar vrouwen met eierstokkanker een mogelijk levensreddende operatie kunnen ondergaan: de HIPEC. Het Catharina is het enige ziekenhuis in de provincies Noord-Brabant en Limburg waar deze ingreep wordt aangeboden.