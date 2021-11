Pfizer-vaccin goedgekeurd voor kinderen vanaf 5 jaar

Mijn ziekte Carin kreeg jeuk en vlekken op haar benen, volgens dermato­loog moest ze ‘er maar mee leren leven’

Zo’n 1 miljoen Nederlanders hebben een zeldzame aandoening. Daardoor is het vaak ingewikkeld om de juiste diagnose te stellen en de goede behandeling te vinden. In deze serie vertellen ervaringsdeskundigen over de impact daarvan. Vandaag Carin Hagen (55) over mastocytose.

17 november