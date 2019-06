Pijnstiller oxycodon verslavender dan heroïne: Dirk eindigde als ‘junk’

Peter Schols uit Someren heeft wietolie nodig tegen ondraaglij­ke fantoompij­nen

6 juni SOMEREN - Hij verloor twee echtgenotes, mist een been door kanker en rijdt door Someren met een scootmobiel, in gezelschap van zijn vijf honden. Peter Schols wil donderdag de politiek toelichten waarom hij twee of drie wietplantjes in zijn tuin wil kweken. ,,Ik wil niet meer terug naar twee jaar geleden toen ik geen wietolie gebruikte en ’s nachts van de fantoompijnen mijn bed onder plaste.”