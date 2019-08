Provocatief psycholoog: Humor en de patiënt uitdagen helpt

Zit je eindelijk bij de psycholoog omdat je met jezelf in de knoop zit, maakt hij een grap over wat je dwarszit. Een traditionele therapeut zal dat niet snel doen, een provocatieve psycholoog wel. Dat helpt namelijk, zegt Freek Sarink (44), schrijver van een boek over de methode.