Radboudumc: blauwe kleurstof doodt malariaparasiet ongekend snel

Volgens onderzoekers van het Radboudumc, die met internationale collega's tijdens een onderzoek in Mali tot de ontdekking kwamen, gaat het om de kleurstof methyleenblauw, die veilig is voor patiënten. ,,Het heeft alleen één onhandige bijwerking. Ik heb het zelf ook weleens geslikt en je urine wordt er echt blauw van'', zegt wetenschapper Teun Bousema. ,,Daar moeten we nog een oplossing voor vinden''.



De huidige malariamedicijnen zijn steeds minder effectief. Dat komt door de opkomst van malariaparasieten die resistent zijn tegen de huidige therapieën. Doordat de parasieten lang in het bloed blijven, kunnen muggen besmet raken als ze een patiënt steken en zo de parasiet weer overbrengen. Jaarlijks overlijden 430.000 mensen aan de gevolgen van malaria, van wie zo'n 90 procent in Afrika.