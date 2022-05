Reinharts (16) hoofdpijn kwam door een tumor, vier maanden later doet hij mee aan een triatlon

Op je 16de te horen krijgen dat je een enorme tumor in je hoofd hebt en diezelfde dag nog geopereerd worden: het overkwam Reinhart van Dam. Nu, drie maanden later, is de tiener vrijwel volledig hersteld en doet hij in juni zelfs alweer mee aan een triatlon. Niet alleen omdat hij het weer kán, maar ook om geld in te zamelen voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. ‘Ik ben zo dankbaar dat zij mij gered hebben’, schrijft de tiener op de LinkedIn-pagina van zijn vader Rogier van Dam.

Quote Maar toen de arts de volgende dag al belde, en vroeg of we voor de uitslag direct naar het ziekenhuis konden komen, wisten we: dit is foute boel Reinhart van Dam In de zomer van 2021 krijgt de 16-jarige Reinhart steeds vaker last van hoofdpijn. Maandenlang houdt het bonkende en brandende gevoel aan. Hij, zijn ouders en zijn huisarts komen voor een groot raadsel te staan. ,,We hadden géén idee waar het vandaan kwam”, vertelt vader Rogier. “De huisarts vermoedde in eerste instantie spanningshoofdpijn, maar die diagnose werd onwaarschijnlijker naarmate Reinharts pijn erger en erger werd. Ook begon hij last te krijgen van een beperkt zicht.”



De huisarts besluit Reinhart door te sturen naar het ziekenhuis voor een MRI-scan, het is dan inmiddels februari. ,,Twee dagen later zouden we de uitslag krijgen”, gaat Rogier verder. ,,Maar toen de arts de volgende dag al belde, en vroeg of we voor de uitslag direct naar het ziekenhuis konden komen, wisten we: dit is foute boel. In de auto zeiden we al tegen elkaar: bereid je maar voor op het ergste.”

Enorme tumor

Zijn ouders krijgen gelijk: de tiener blijkt al maanden een enorme tumor in zijn hoofd te hebben. En die moet er zo snel mogelijk uit. Reinhart kan die middag al in het Máxima ziekenhuis in Utrecht terecht. ,,Vanuit Nijmegen zijn we direct doorgereden. ‘s Ochtends haalde ik Reinhart nog nietsvermoedend van school, en ‘s middags lag hij al op de operatietafel.”

Volledig scherm Reinhart van Dam in het Máxima ziekenhuis. © Privé foto

Quote Voor het eerst sinds maanden werd ik zonder ondraaglij­ke hoofdpijn wakker. Dat was zo’n ontzetten­de opluchting Reinhart van Dam ,,Ik was enorm geschrokken”, vertelt Reinhart. ,,Ik had nooit verwacht dat ik een tumor zou hebben, en al helemaal niet dat ik diezelfde dag nog geopereerd zou worden. Voordat ik kon beseffen wat er gebeurde, was de eerste operatie al achter de rug.” Tijdens die eerste ingreep plaatsten artsen een drain bij Reinhart, waardoor vocht zijn hersenen kon verlaten. ,,Voor het eerst sinds maanden werd ik zonder ondraaglijke hoofdpijn wakker. Dat was zo’n ontzettende opluchting.”



Twee dagen later slagen de artsen erin om de tumor van Reinhart in één keer volledig te verwijderen. Nabehandeling is niet nodig. Wel moet de tiener regelmatig langs blijven komen voor controles. ,,Ik ben na de tweede operatie nog één week in het ziekenhuis gebleven”, vertelt Reinhart. ,,Daarna mocht ik alweer naar huis. Het is zó snel gegaan.” Zijn vader vult hem aan: ,,Het was een week van hoogtepunten en dieptepunten door elkaar heen. De dagen in het ziekenhuis waren heel verdrietig, maar tegelijkertijd beseften we al snel hoeveel geluk we hebben gehad.”

Van tumor naar triatlon

De weken die volgen staan voor Reinhart in het teken van revalideren. Maar ook dat gaat razendsnel. ,,Ik ging vrij snel weer één dag in de week naar school, en na een paar weken kon ik bijna alles weer.” Zijn vader deelt een anekdote die aantoont hoe vlug het herstel van zijn zoon gaat. ,,De fysiotherapeut adviseerde Reinhart om het lopen te oefenen met een rolstoel, zodat hij kon gaan zitten als hij moe werd. Maar de rolstoel die we geregeld hadden, is altijd in de auto blijven liggen. Reinhart zei direct: ik kan dit wel.”



Lopen verandert langzaam maar zeker ook weer in sporten, en wanneer Rogier thuis vertelt dat hij en zijn vriendin Patricia mee willen doen aan een triatlon in Amsterdam, is ook zijn zoon dolenthousiast. ,,Toen hij zei dat hij dat ook wel wilde, dacht ik in alle eerlijkheid: Reinhart, hoe dan?! Maar zijn revalidatiearts keurde het goed, dus wie ben ik dan om te zeggen dat hij het niet mag? Tegelijkertijd is het natuurlijk een goed teken dat hij weer zoveel drang heeft om te bewegen.”

Volledig scherm Reinhart van Dam traint voor het triatlon samen met zijn vader. © Privé foto

Dankbaar

Maar de wens van Reinhart blijft niet enkel bij het deelnemen aan de triatlon: de tiener wil ook geld inzamelen voor het Prinses Máxima Centrum. ,,Ik wil het personeel graag bedanken. Dus ik ben mezelf gaan afvragen: wat kan ik terugdoen? Nou, dit is het antwoord.” Zodoende roepen vader en zoon een donatiepagina in het leven. Om geld in te zamelen besluit Rogier zijn netwerk op LinkedIn in te schakelen. ,,Ik zei tegen Reinhart: schrijf jouw verhaal maar kort op, dan zal ik het delen – niet verwachtend dat we ruim 150.000 mensen zouden bereiken.”



Zijn eigen bescheiden doel van 500 euro heeft Reinhart inmiddels ruim gehaald; de 7000 euro is al aangetikt. ,,We krijgen zoveel donaties, ook van mensen die we helemaal niet kennen”, vertelt Rogier. ,,Daar zitten ook ouders tussen die hun kind aan een tumor zijn verloren. Ik vind het als vader en als mens zo indrukwekkend dat deze mensen ons steunen. En natuurlijk niet alleen ons, maar ook het Prinses Máxima Centrum, want voor hen doet Reinhart dit.”



Op zondag 19 juni is het zover: dan gaat Reinhart samen met zijn vader en diens vriendin de uitdaging aan. Tijdens de triatlon belooft Reinhart goed naar zijn gevoel en lichaam te luisteren. ,,Maar ik voel me alweer heel sterk. Ik ben nog steeds aan het opbouwen wat betreft sporten en school, maar ik kan zeker zeggen dat het goed gaat. Ik ben blij dat ik op deze manier iets voor de dokters die mijn leven hebben gered kan betekenen. Voor hetzelfde geld was ik er niet meer geweest.”

Quote Ik ben blij dat ik op deze manier iets voor de dokters die mijn leven hebben gered kan betekenen. Voor hetzelfde geld was ik er niet meer geweest Reinhart van Dam

