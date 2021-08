Ria Bremer drinkt elke dag twee glazen wijn: ‘Geen dag zonder wijn, dat klinkt wel treurig’

‘Ik was van de jenever met suiker’

Eten & drinken: ‘Niet echt gezond, misschien een beetje eenzijdig. Vlees eten vind ik vreselijk, ik ruimde net nog een dood duifje op in de tuin, wie eet dat nou? Ik eet veel groente, af en toe wat zalm of paling. Ik probeer maar wat, zoals dadelijk sla met paprika, geitenkaas en geroosterde knoflook. Heerlijk, maar dat zet geen zoden aan de dijk, zegt mijn man Bob dan. Ik let erop dat ik genoeg vitaminen en proteïnen binnenkrijg, maar ik eet weinig. Ik drink wel elke dag minstens twee glazen wijn. En eet veel kaas. Geen dag zonder wijn, dat klinkt wel treurig, niet? Maar ja, vroeger dronk ik jonge jenever met suiker, net als mijn vader, we gingen samen naar de kroeg. Ik denk dat ik rond mijn 35ste ben overgestapt op wijn. Ik ben niet echt een kokkie in de keuken, maar heb wel altijd goed voor mijn kinderen gezorgd: die kregen keurig aardappels, stukjes vlees en groente. Verder verpest ik alles. Bob haalt nu een pizza en ik ga aan de salade.’