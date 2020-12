RIVM: 50.000 gezonde levensjaren verloren door uitstel van reguliere zorg

Mindere kwaliteit van leven

Uitstel van die specialistische behandelingen leveren niet direct een acute bedreiging op, meldt de krant. De verloren jaren vertalen zich in het RIVM-rapport, dat zich vooral richt op oogheelkunde en orthopedie, in ‘een mindere kwaliteit van leven’. Uitstellen van een staaroperatie of vervangen van een heup levert ‘vooral veel pijn en een hoop ongemak’ op. Het werkelijke gezondheidsverlies zal veel groter blijken als ook het effect op de rest van de zorg wordt meegewogen en de gevolgen van de tweede coronagolf. De gevolgen van het uitstel van kankerbehandelingen zijn bijvoorbeeld nog niet geanalyseerd. Alleen voor melanoom, een agressieve vorm van huidkanker, heeft het RIVM nu het gezondheidsverlies in kaart gebracht.

Tekort aan personeel

Het tekort aan zorgpersoneel zet nog steeds door. De vacature voor IC verpleegkundige staat in de top 5 van vacatures met de grootste stijgingen. Over het algemeen stagneert de groei van de Nederlandse arbeidsmarkt. Het totaal aantal vacatures lag de afgelopen maand aanzienlijk lager dan in dezelfde maand in 2019, meldt vacaturesite Indeed op basis van eigen onderzoek.



In oktober was er nog een stijgende vraag naar verpleegkundigen voor individuele gezondheidszorg, zoals thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg. Dat is veranderd naar een oplopende vraag naar verpleegkundigen voor de spoedeisende hulp en intensive care. ,,Het afgelopen half jaar zien we dat de vacaturetrend een directe afspiegeling is van de ontwikkelingen rondom Covid-19", zegt een woordvoerster van Indeed.