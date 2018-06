Rivm: Levensverwachting flink hoger als Nederlander sigaret laat liggen

Relatief veel rokers

Nederland scoort gemiddeld wat betreft het percentage sterfgevallen door een herseninfarct of hersenbloeding (beroertes). Ook het percentage mensen met overgewicht en het percentage jongeren dat alcohol gebruikt, wijkt niet veel af.



Uit het onderzoek komt naar voren dat er in ons land relatief veel rokers zijn, dat zorgt voor een hoog aantal doden ten gevolge van kanker. In 2017 gaf ruim 23 procent van de volwassenen aan wel eens te roken. In 2000 was dat percentage nog ruim 32 procent. De Nederlandse levensverwachting zou met minder rokers aanzienlijk hoger liggen.