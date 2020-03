RIVM meldt 175 sterfgevallen en 722 nieuwe ziekenhuisopnames

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat in zijn dagelijkse update weten dat er het afgelopen etmaal 175 nieuwe sterfgevallen ten gevolge van Covid-19 zijn gemeld. Het totaal aantal overlijdens in ons land komt daarmee op 1.039. Gisteren nam het aantal doden met 93 toe tot 864.

Van alle patiënten met Covid-19 kwamen er 4.712 in het ziekenhuis terecht. Vandaag steeg dat aantal met 722, een duidelijke stijging ten opzichte van de opnamecijfers van gisteren. Toen werden er 507 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld door de landelijke GGD’en en het totaal op 3.990 uitkwam.

Volledig scherm Ziekenhuisopnames Covid-19 - RIVM 31 maart © RIVM Procentueel gezien kwam tot nu toe 32 procent van alle vastgestelde besmettingen in het ziekenhuis terecht. Van het totale aantal patiënten kwam 8,2 procent te overlijden. Het aantal dat met een coronabesmetting in het ziekenhuis terechtkomt, kan ook hoger liggen, omdat besmetting soms later wordt vastgesteld.



Opnames op ic-afdelingen

Op de intensivecareafdelingen liggen volgens de laatste cijfers 1.065 ernstig zieke patiënten bij wie het virus is vastgesteld en 54 mensen die waarschijnlijk zijn besmet, maar van wie nog geen testresultaat binnen is. Ook dit aantal kan in werkelijkheid hoger liggen, omdat de registratie soms achterloopt.



De provincie Noord-Brabant lijkt over de piek van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames te zijn, aldus het RIVM. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg is nog altijd een stijgende lijn te zien. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames stabiel laag.

Vastgestelde besmettingen

Het aantal vastgestelde besmettingen steeg met 845 naar 12.595. Gisteren bedroeg de stijging 884, waardoor nu een lichte daling is te zien. Het RIVM benadrukt dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt, omdat niet iedereen getest wordt, maar alleen degenen met ‘risico op een ernstig ziektebeloop’.



In het begin van de epidemie werd in Nederland veel getest. Dat ging niet alleen om personen met klachten, maar ook om hen die in contact waren gekomen met patiënten. Nu gaat het alleen om mensen met zware klachten, waardoor ook het aandeel ziekenhuisopnames en overleden patiënten hoger zal liggen.



‘Lager dan je zou verwachten’