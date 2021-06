Robin (22) doneerde stamcellen aan doodziek jochie: ‘Brief van ouders was het mooiste’

Warmte doet graspollen­sei­zoen in één klap losbarsten, hooikoorts­klach­ten pieken

10 juni Het warme weer van de afgelopen dagen in combinatie met de natte weken daarvoor hebben een bloei-explosie veroorzaakt bij de grassen in Nederland. Daardoor zitten er in een groot deel van het land extreem veel pollen in de lucht. ,,Dit is de eerste piek dit seizoen’’, zegt Arno Vlooswijk van hooikoortsradar.nl en pollennieuws.nl