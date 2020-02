Roker gebruikt steeds vaker medicijnen om van verslaving af te komen

,,Ik was teleurgesteld. Haatte mezelf zelfs een beetje. Ik was kennelijk niet sterk genoeg om te stoppen met roken en dat is, nu ja, geen compliment voor je karakter. Dus op een dag stopte ik mijn sigaretten onder de kraan, om te voorkomen dat ik ze niet uit de prullenbak zou vissen. Ik hield het drie maanden vol. Daarna dacht ik: ééntje kan ik er toch wel roken. Toen was ik terug bij af. Ik rookte van mijn achttiende tot mijn zesendertigste, in de laatste jaren zelfs veertig sigaretten op een dag. Ik vond het heerlijk.''

,,Achteraf werd mijn hele dag erdoor gekleurd. Ik rookte voordat ik de auto inging, wanneer ik eruit stapte, in de ochtend tijdens het journaal met een espresso en ga zo maar door. De sigaret voelde als een vriendje. Die had ik altijd bij me. Tot ik ernstig ziek werd op mijn zesendertigste en de dokter zei: je móet stoppen. Ik dacht dat het een hele strijd ging worden, maar de medicatie (champix, red.) die ik kreeg bleek een wondermiddel. Ik kan me vaag herinneren dat ik wel misselijk was, maar na een anderhalve maand – ik bleef gewoon doorroken – was er niks meer aan.'' ,,Alsof ik warme lucht door een rietje inademde. Een week later ben ik gestopt. Voorgoed. De psychische verslaving bleef veel langer. Ik miste de sigaret tussen mijn vingers, zoals je een horloge om je pols kunt missen. Dat gevoel is langzaam verdwenen. Als ik, uitgaande van de huidige tabaksprijs, uitreken wat ik de afgelopen acht jaar heb bespaard is dat 42048 euro.” Lacht. ,,Helaas staat dat geld niet op mijn bankrekening.”