Romee (24) heeft kanker en deelt haar verhaal op YouTube: 'Mijn hoofd kaal scheren en filmen was wel heftig’

,,Het was oorspronkelijk helemaal niet mijn bedoeling om de video’s met het publiek te delen. Ik ging naar concerten en dacht: als ik deze filmpjes op YouTube zet, dan kunnen andere fans ook meegenieten.” Niet lang daarna besloot Dussenbroek ook de video’s van haar reizen te delen en filmpjes te maken waarin ze stap voor stap items van haar bucketlist weet af te strepen. ,,Daar staan wel tweehonderd dingen op, van een luchtballonvaart maken tot een vliegtuig besturen.”

Inmiddels is Dussenbroek tien jaar verder en hebben haar video’s een andere insteek gekregen. In plaats van haar reisverhalen, staat nu haar ziek zijn centraal. In augustus 2020 werd bij Dussenbroek lymfklierkanker geconstateerd. ,,Ik ging naar de huisarts omdat ik last had van een kuchje en pijn aan mijn ribben, na het slikken van paracetamol bleef ik last houden. Toen heb ik erop aangedrongen dat ik verder onderzoek wilde. Bij de spoedeisende hulp kwamen ze toen al vrij snel met slecht nieuws.”

Mentaal zwaar

Logischerwijs veranderde dat alles voor Dussenbroek. ,,Ik was op dat moment geen filmpjes meer aan het maken.” Ze vertelt dat ze een manier zocht om al haar vrienden en familieleden in één keer te vertellen wat er aan de hand was. ,,Ik wilde het mensen persoonlijk vertellen, maar het idee om dat telkens opnieuw te moeten doen was mentaal te zwaar.”

En zo kwam er nieuw leven in haar YouTubekanaal. ,,Ik dacht: ik ga gewoon zitten voor de camera en vertel mijn verhaal.” Al snel bleek dat haar uitlegvideo honderden keren werd bekeken. ,,Normaal kreeg ik ongeveer driehonderd reacties in een maand tijd, na deze video driehonderd in één dag.” Niet lang daarna werd ze opgepikt door het algoritme van YouTube, waarna ze er al snel duizenden volgers bij kreeg.

Goede en slechte weken

,,Het was overweldigend”, zegt Dussenbroek. ,,Dat zoveel mensen mij steunen terwijl ze mij niet eens kennen, voelt nog steeds zo raar, daar kan ik echt met mijn hoofd niet bij.” Hoewel het filmen en monteren zwaar kan zijn, zijn de reacties onder haar video’s ook zo meelevend en overweldigend dat ze juist energie geven. Waar ze voorheen nog dacht op iedereen te kunnen reageren, is dat inmiddels niet meer haalbaar. ,,Daarom hoop ik met de video’s die ik maak mensen te kunnen helpen.”

Quote Ik besloot mijn hoofd kaal te scheren en dat te filmen terwijl ik keihard aan het janken was Romee Dussenbroek

Dussenbroek heeft goede en slechte weken. ,,Voel ik me niet goed, dan probeer ik een video van tevoren af te hebben. Maar als dat niet lukt dan film ik niet.” Dussenbroek wil vooral laten zien wat zij zoal doormaakt, maar probeert wel rekening te houden met de wensen van haar volgers. ,,Als zij bijvoorbeeld vragen of ik een dagje in het ziekenhuis wil filmen dan doe ik dat.” Het moeilijkste moment om te filmen was voor Dussenbroek het moment dat haar haar uitviel. ,,Dat was zo heftig. Ik besloot mijn hoofd kaal te scheren en dat te filmen terwijl ik keihard aan het janken was.”

Onzeker ziekteverloop

Op dit moment is haar ziekteverloop nog onzeker, wel denkt Dussenbroek dat ze wil blijven filmen. ,,Als ik beter word, dan wil ik mijn lezers meenemen in mijn proces en ook mijn revalidatie laten zien. Het zou helemaal mooi zijn als ik uiteindelijk het reizen weer kan oppakken. Is dat niet het geval, dan denk ik dat ik voor veel mensen een steun kan zijn en mensen kan helpen, dat vind ik een mooie gedachte.”

Zelf heeft Dussenbroek ook een idool. ,,Ik kijk echt op naar Ariana Grande. Als je ziet wat zij allemaal heeft meegemaakt: een bommelding tijdens een concert en het overlijden van haar ex-vriendje. Dat helpt mij om mijn leven in perspectief te plaatsen, ik vind het heel stoer hoe zij zich op het podium durft bloot te geven.” Dussenbroek, zelf idool voor velen, wil de mensen vooral meegeven dat zij dicht bij zichzelf moeten blijven. ,,En doe wat je graag wil doen want het leven is kort!”

