Rotavaccin op de lange(re) baan geschoven: ‘Onbegrijpelijk. Dit kan duizenden opnames schelen’

Kinderartsen zijn verbaasd dat het besluit over het rotavaccin wordt doorgeschoven naar een volgend kabinet. ,,Onbegrijpelijk! Dit kan duizenden ziekenhuisopnames per jaar schelen.’’

,,Zorgelijk als dit onnodig vertraging oploopt", zegt Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). De Gezondheidsraad - het belangrijkste adviesorgaan van de overheid - vindt dat alle baby’s in Nederland het vaccin tegen het rotavirus aangeboden moeten krijgen via het Rijksvaccinatieprogramma. Staatssecretaris Paul Blokhuis schreef deze week in een brief aan de Tweede Kamer dat hij weliswaar ‘positief staat’ tegenover het advies om kinderen te vaccineren tegen het virus, maar dat het ‘aan het volgend kabinet is om een besluit te nemen’. Probleem is onder meer dat er nog geen geld voor is vrijgemaakt in de overheidsbegroting.

Uitvallende organen

Het besmettelijke rotavirus veroorzaakt diarree en overgeven en kan in ernstige gevallen leiden tot uitdroging en uitvallende organen. Vrijwel alle kinderen onder de 5 jaar raken besmet met het rotavirus. Bij veel van hen verloopt de ziekte mild, maar toch bezoeken tienduizenden ouders per jaar met hun kind de huisarts. Gemiddeld belanden er per jaar zo’n 3600 kinderen jonger dan 5 in het ziekenhuis door de infectie. Vijf tot zeven kinderen overlijden jaarlijks aan de gevolgen. Het vaccin heeft in landen als België, Verenigde Staten en Duitsland - waar het al standaard wordt gegeven - bewezen het risico op ernstige diarree aanzienlijk te verlagen. Het aantal ziekenhuisopnames zou met 85 procent kunnen dalen.

Overtuigd dat het besluit van de staatssecretaris ‘slechts een formaliteit’ zou zijn, kwam twee weken geleden een afvaardiging van RIVM, GDD, jeugdartsen en de NVK bij elkaar om een plan te maken voor de invoering van het rotavaccin. Dat gaat niet van de een op de andere dag: zo moet er over contracten worden onderhandeld rond de aankoop van het vaccin en moeten consultatiebureaus zich voorbereiden om de druppels - dit vaccin is geen prik - aan de pasgeborenen te geven. ,,We hebben er op geen enkele manier rekening mee gehouden dat deze trein vertraagd zou worden, omdat Blokhuis het besluit liever over laat aan een volgend kabinet”, zegt Illy. Hij is verbaasd door de brief. ,,De invoering kost uiteraard geld: in plaats van alleen de kwetsbare baby’s vaccineer je dan alle baby’s, dus je moet veel meer vaccin inkopen.”

Illy krijgt bijval van emeritus hoogleraar kindergeneeskunde Ronald de Groot: ,,Dat het kabinet dit advies niet gewoon overneemt is onverstandig en onbegrijpelijk!’’ zegt hij onverbloemd. ,,Dit is geen politiek gevoelig dossier, het ligt wetenschappelijk heel helder. Alle grote landen in Europa vaccineren al tegen het rotavirus, het gaat om een kleine investering en er is breed draagvlak voor in de Kamer. Ik ben er zeker van dat al mijn collega's in de kindergeneeskunde dit ook niet begrijpen.’’

Duizenden opnames voorkomen

De hoogleraar wijst erop dat ziekenhuizen al te kampen hadden met drukte door onder meer het RS-virus. Dit virus veroorzaakt vooral ernstige ziekte bij jonge baby’s die benauwd worden. ,,We zullen er rekening mee moeten houden dat het aantal ziekenhuisopnames een probleem blijft.’’ Volgens de hoogleraar kun je met het invoeren van het rotavaccin ‘duizenden opnames per jaar voorkomen’.

De kinderartsen vrezen voor ‘onnodige vertraging’. Illy: ,,De opvolger van Blokhuis zal zich eerst moeten inlezen voordat zo’n besluit wordt genomen, dus daar gaat tijd overheen. Daarna kunnen we pas beginnen aan de voorbereidingen, die duren ongeveer een jaar. Zorgelijk, zo worden kinderen pas later beschermd.” De Groot: ,,Als het nog lang duurt voordat we een nieuw kabinet hebben, dan wordt het 2023 en dat moeten we gewoon niet doen.’’

