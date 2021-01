‘Seksistische’ tamponbelasting verdwijnt in VK dankzij Brexit

In november werd Schotland het eerste land ter wereld dat sanitaire producten gratis beschikbaar stelt aan inwoners. Hierop zei Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen (PvdA) maandverband en tampons ook gratis beschikbaar te willen maken voor Nederlandse vrouwen en meisjes die deze middelen niet zelf kunnen betalen. ,,In een gezin met meerdere dochters dat van 50 euro per week moet rondkomen telt die paar euro toch op’’, zei Ploumen toen. Ze baseerde zich op een onderzoek over menstruatie-armoede in Nederland .

Op eigen benen

De Britten hebben om 23.00 Engelse tijd de interne Europese markt verlaten en staan sinds vier jaar na het brexitreferendum daadwerkelijk op eigen benen. Ook de nieuwe douane- en grensformaliteiten tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn op dat moment ingegaan.



Bij het begin van 2021 gaat de aandacht vooral uit naar de grenzen van het Verenigd Koninkrijk en in het bijzonder naar de havens aan het Kanaal. Dit om te zien of de brexit met zijn nieuwe regels de handel zou verstoren. Vooraf werden in de eerste dagen van het jaar niet veel directe problemen voorzien. Volgens een woordvoerder van de Eurotunnel, die vracht, auto’s en bussen onder het kanaal vervoert, is in de eerste dagen van het jaar geen sprake van grote drukte.



Afgelopen nacht zijn er al bijna 200 vrachtwagens “zonder problemen” door de Kanaaltunnel vervoerd. Bedrijven moeten nu in beide richtingen bepaalde formaliteiten doorlopen en goederen bij de Franse douane aangeven. Daarbij is ook een registratie vooraf verplicht.



Op basis van deze verklaringen en een risicoanalyse die tijdens de overtocht wordt uitgevoerd, krijgen de vervoerders groen licht om hun route te vervolgen of moeten stoppen om extra controles te ondergaan. Volgens tunnelexploitant Getlink voldeden alle vrachtwagens aan de nieuwe douanevereisten en zijn er geen combinaties geweigerd.