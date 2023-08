Sigrid heeft borstkanker: ‘Mijn oncoloog vroeg hoeveel alcohol ik dronk; elke dag een glaasje zei ik’

Van 80 naar 24 uur kraamzorg: ‘Maar het duurt dagen voor je zinnige zorg kunt leveren’

De oer-Hollandse kraamzorg waar nieuwbakken gezinnen in Nederland recht op hebben, piept en kraakt. Door een tekort aan kraamverzorgenden krijgen gezinnen in sommige regio’s nog maar drie uur per dag zorg - en zelfs dat wordt niet altijd gehaald. Er moet echt wat gebeuren, zegt Corina Munts van brancheorganisatie Bo Geboortezorg, anders blijft deze sector niet in stand.