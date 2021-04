Skaten is een work-out op wielen: ‘Het voelt voor mij als zweven’

Kwart vrouwen neemt te weinig kraamzorg af (en komt vaker in ziekenhuis terecht)

16 april Een kwart van de Rotterdamse vrouwen neemt te weinig kraamzorg af, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Dat percentage is niet alleen flink hoger dan het landelijke gemiddelde van 15 procent, maar heeft ook tot gevolg dat juist deze vrouwen en hun baby’s in het eerste levensjaar van het kind veel vaker in het ziekenhuis terechtkomen.